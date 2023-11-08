Худеем с умом: Российские учёные раскрыли, как лечить ожирение у детей, воздействуя на мозг

Специалисты из Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) имени В.И. Разумовского создали метод лечения ожирения у детей с помощью технологии электромагнитных воздействий на регуляторные процессы мозга. Результаты исследования изложены в Russian Open Medical Journal.

Учёные выяснили, что использование транскраниальной магнитотерапии (ТкМТ) и транскраниальной электростимуляции (ТЭС) у мальчиков с ожирением повышает содержание гормонов, которых было недостаточно, — тестостерона и β-эндорфина. Эксперты отметили, что у испытуемых после этого снизились аппетит и масса тела.

"Перспективным является использование аппаратных методов воздействия на структуры мозга различными потенциалами, способствующими снижению аппетита и нормализации пищевого поведения", — подчеркнула профессор кафедры пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии СГМУ Нина Болотова.

В пресс-службе университета пояснили, что транскраниальное воздействие на мозг осуществляется благодаря аппаратам, создающим бегущее магнитное поле. Примечательно, что устройства были созданы при участии саратовского производителя. Болотова подчеркнула, что такой метод лечения ожирения способствует улучшению метаболизма и снижению веса у больных.