Учёные выяснили, почему люди подсаживаются на мучное, алкоголь и наркотики

Антропологи из Университета Джорджа Вашингтона (США) провели исследование, в результате которого выяснили, что нейропептид Y влияет на появление зависимости от алкоголя, наркотиков и мучного. Итоги эксперимента были опубликованы в журнале PNAS.

Уточняется, что этот нейропептид связан с системой вознаграждения, эмоциональным поведением и повышенным употреблением калорийной пищи. Человеческий мозг отличает более высокая плотность нейронов, высокочувствительных к нейропептиду Y, чем у приматов. При слишком высоком уровне нейропептида Y мозг заставляет человека буквально бросаться на поиски жирных продуктов и сахара.

Данные структурные особенности мозга, вероятнее всего, сформировались на ранних стадиях развития человечества. Они формируют повышенную уязвимость организма к расстройствам пищевого поведения, поэтому в некотором смысле можно сказать, что человек запрограммирован на гедонистическое переедание.