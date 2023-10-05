Раскрыт способ улучшить работу мозга за 11 дней

Комплексный подход может улучшить когнитивные способности за 11 дней. Об этом сообщил врач-невролог, проректор Российской академии медико-социальной реабилитации, профессор Ринат Гимранов.

"Мы применяем NeuroHack. Это целый комплекс систем для улучшения работы мозга, все они подбираются индивидуально после диагностики. Согласно нашим подсчётам, после прохождения комплекса процедур на 23% улучшается память, на 25% ускоряется процесс принятия решений, на 30% повышается психологическая устойчивость, на 35% усиливается креативность и на 47% увеличивается умственная работоспособность", — слова эксперта приводит "Газета.ru".

В этом комплексе содержатся методики, которые помогают ускорить метаболизм в нейронах мозга, отмечает врач. Кроме того, они позволяют образовать новые нейронные связи и закрепить полученные результаты. Работоспособность мозга также может быть улучшена с помощью медикаментов, магнитной и электрической стимуляции, добавил Гимранов.