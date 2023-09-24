Немецкие учёные нашли приятный способ омолодить мозг
Harrogate Advertiser: Танцы помогают омолодить мозг и бороться со старением
Омолодить мозг человека помогут занятия танцами, а также подвижный образ жизни. Об этом пишет Harrogate Advertiser со ссылкой на немецких учёных из Магдебургского университета, которые провели соответствующие исследования.
Во время исследований часть испытуемых занималась танцами, другая — силовыми тренировками. Через 18 месяцев состояние участников проверили и пришли к выводу, что танцы показали себя лучше всего.
Как выяснилось, танцы провоцируют повышение объёма гиппокампа, отвечающего за ориентацию и равновесие. Поэтому, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера, лучше всего танцевать.
Ранее врач-невролог Андрей Емелин предупредил, что первым признаком развивающейся болезни Альцгеймера у пожилых людей ошибочно принято считать проблемы с памятью. На самом же деле предвестником этого недуга является другой симптом — пропажа интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, каким-то увлечениям.
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