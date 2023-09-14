Назван неочевидный симптом – предвестник болезни Альцгеймера

Первым признаком развивающейся болезни Альцгеймера у пожилых людей ошибочно принято считать проблемы с памятью. На самом же деле предвестником этого недуга является другой симптом, рассказал петербургский врач-невролог Андрей Емелин.

"Нарушение памяти не первый симптом. Первый симптом — это пропажа интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, каким-то увлечениям", — объяснил специалист в интервью порталу "Доктор Питер".

По словам невролога, также родственникам людей преклонного возраста надо обращать внимание и на другие, на первый взгляд неочевидные, признаки заболевания. Речь идёт о замедленности в решении бытовых задач, появлении трудностей с выбором, а также сужении круга интересов. Со временем симптомы могут проявляться одновременно, отметил врач. В этом случае с недугом нужно начинать борьбу, замедляя его прогрессирование.