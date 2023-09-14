Назван неочевидный симптом – предвестник болезни Альцгеймера
Невролог Емелин: Потеря интереса к окружающему миру — первый признак Альцгеймера
Первым признаком развивающейся болезни Альцгеймера у пожилых людей ошибочно принято считать проблемы с памятью. На самом же деле предвестником этого недуга является другой симптом, рассказал петербургский врач-невролог Андрей Емелин.
"Нарушение памяти не первый симптом. Первый симптом — это пропажа интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, каким-то увлечениям", — объяснил специалист в интервью порталу "Доктор Питер".
По словам невролога, также родственникам людей преклонного возраста надо обращать внимание и на другие, на первый взгляд неочевидные, признаки заболевания. Речь идёт о замедленности в решении бытовых задач, появлении трудностей с выбором, а также сужении круга интересов. Со временем симптомы могут проявляться одновременно, отметил врач. В этом случае с недугом нужно начинать борьбу, замедляя его прогрессирование.
О приближении болезни Альцгеймера могут рассказать и биомаркеры крови человека. К такому выводу пришли китайские учёные, протестировав свою методику на 817 пациентах.
Freepik