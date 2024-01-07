В Подмосковье при загадочных обстоятельствах пропал один из первых рэперов России

В подмосковном Видном пропал 50-летний рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев), лидер группы D.O.B. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", один из первых рэперов России ушёл из дома 30 декабря 2023 года, и с тех пор о его местоположении информации нет.

Предварительно, исполнитель перед пропажей был одет в бежевую куртку, чёрную толстовку, белую рубашку, бежевые штаны и чёрную кепку. О случившемся правоохранителям сообщила бывшая жена Сергея Булавинцева Александра. В беседе с Лайфом она рассказала, что последний раз экс-супруг связывался с ней больше недели назад после возвращения из Калининграда, где он выступал с рэпером Мани Майком. Булавинцев должен был увидеться с детьми на Новый год.

По данным телеграм-канала SHOT, на камерах Sir-J последний раз засветился вечером 29 декабря, когда шёл в сторону своего загородного дома в Расторгуеве. Этой же ночью на даче произошёл пожар, однако, когда спасатели прибыли на место, рэпера там не было. Причём после тушения жертв в доме не обнаружили.

Отметим, что Sir-J был известен в 90-х как участник рэп-групп Bust A.S! и D.O.B. Музыкант продюсировал коллектив "Многоточие", в узких кругах Булавинцева называют рэп-ветераном.