Поиски рэпера Sir-J остановлены из-за найденных в его сгоревшем доме останков

По информации телеграм-канала, в вечер своей пропажи 29 декабря 50-летний Булавинцев зашёл в дом в подмосковном Видном и больше не выходил оттуда — это подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Позже в этом доме произошёл пожар, однако, когда спасатели прибыли на место, рэпера там не было. Сегодня волонтёры и криминалисты подмосковного СК обнаружили на территории дачи рэпера человеческие останки. Предварительно, они принадлежат именно Булавинцеву.