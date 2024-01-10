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10 января, 15:43

Поиски рэпера Sir-J остановлены из-за найденных в его сгоревшем доме останков

Рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев). Фото © VK / Сергей Булавинцев

Рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев). Фото © VK / Сергей Булавинцев

Поиски рэп-ветерана Сергея Булавинцева, известного под псевдонимом Sir-J, остановлены. По данным Mash, в его сгоревшем доме найдены подозрительные останки, которые уже отправили на экспертизу.

По информации телеграм-канала, в вечер своей пропажи 29 декабря 50-летний Булавинцев зашёл в дом в подмосковном Видном и больше не выходил оттуда — это подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Позже в этом доме произошёл пожар, однако, когда спасатели прибыли на место, рэпера там не было. Сегодня волонтёры и криминалисты подмосковного СК обнаружили на территории дачи рэпера человеческие останки. Предварительно, они принадлежат именно Булавинцеву.

Коллега загадочно пропавшего рэпера Sir-J рассказал о последней встрече с ним
Коллега загадочно пропавшего рэпера Sir-J рассказал о последней встрече с ним

Sir-J был известен в 90-х как участник рэп-групп Bust A.S! и D.O.B. Музыкант продюсировал коллектив "Многоточие", в узких кругах Булавинцева называют рэп-ветераном.

Марина Калегина
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