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11 января, 16:20

В горах Турции нашли телефон пропавшей россиянки

Россиянка Надежда Ярыгина, пропавшая в Турции. Обложка © t.me / SHOT

Россиянка Надежда Ярыгина, пропавшая в Турции. Обложка © t.me / SHOT

Турецкие спасатели обнаружили на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей российской туристке Надежде Ярыгиной. Об этом сообщает IHA.

"Сегодня в результате поисков на горе Чалыш обнаружен принадлежащий туристке телефон. Поиски усилены в данном районе", — сообщает агентство.

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Напомним, туристка из России Надежда Ярыгина прилетела в Кемер 31 декабря. 4 января она одна отправилась в горы, но оттуда не вернулась. В номере остались её документы и личные вещи, за исключением телефона, который Надежда взяла с собой. Домой она должна была прилететь ещё 8 января. Когда этого не произошло, родные женщины забили тревогу. Поисками туристки занимаются турецкие спасатели, волонтёры и следователи.

Александра Вишнякова
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