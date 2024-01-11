В горах Турции нашли телефон пропавшей россиянки

Напомним, туристка из России Надежда Ярыгина прилетела в Кемер 31 декабря. 4 января она одна отправилась в горы, но оттуда не вернулась. В номере остались её документы и личные вещи, за исключением телефона, который Надежда взяла с собой. Домой она должна была прилететь ещё 8 января. Когда этого не произошло, родные женщины забили тревогу. Поисками туристки занимаются турецкие спасатели, волонтёры и следователи.