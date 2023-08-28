Дайвер оценил шансы найти пропавшую при нырянии россиянку — мать четырёх детей

Шансы найти живой российскую туристку, которая пропала при нырянии в Египте, минимальны. Такое мнение высказал дайвер, знакомый с обстоятельствами исчезновения петербурженки.

По его словам, она могла пропасть из-за нарушения допустимых пределов и игнорирования плана погружения. Ещё одна возможная причина — кислородное отравление, из-за которого женщина могла оказаться на ещё большей глубине.

"Корабль, на котором находилась группа, называется Anemone. Они не рекреационным дайвингом занимались, а техническим. Шанс найти её живой очень маленький", — сказал дайвер в интервью телеканалу "360".

По его словам, петербурженка должна была нырять максимум на 60 метров. Глубже с воздухом нельзя — для дыхания нужна уже будет газовая смесь.