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28 августа, 13:14

Дайвер оценил шансы найти пропавшую при нырянии россиянку — мать четырёх детей

Дайвер назвал минимальным шанс найти пропавшую в Египте при нырянии туристку

Шансы найти живой российскую туристку, которая пропала при нырянии в Египте, минимальны. Такое мнение высказал дайвер, знакомый с обстоятельствами исчезновения петербурженки.

По его словам, она могла пропасть из-за нарушения допустимых пределов и игнорирования плана погружения. Ещё одна возможная причина — кислородное отравление, из-за которого женщина могла оказаться на ещё большей глубине.

"Корабль, на котором находилась группа, называется Anemone. Они не рекреационным дайвингом занимались, а техническим. Шанс найти её живой очень маленький", — сказал дайвер в интервью телеканалу "360".

По его словам, петербурженка должна была нырять максимум на 60 метров. Глубже с воздухом нельзя — для дыхания нужна уже будет газовая смесь.

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Напомним, мать четверых детей из Петербурга погружалась недалеко от Хургады вместе с мужем и в сопровождении профессиональных дайверов, но на поверхность она так и не поднялась. Развёрнута поисковая операция.

Обложка ©

Freepik

Андрей Григорьев
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