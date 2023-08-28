Мать четверых детей из России пропала в Египте во время дайвинга
Россиянка, пропавшая в Египте во время занятий дайвингом, с мужем. Фото © SHOT
Россиянка пропала в Египте во время занятий дайвингом. Мать четверых детей из Петербурга погружалась недалеко от Хургады вместе с мужем и в сопровождении профессиональных дайверов, но на поверхность она так и не поднялась. Развёрнута поисковая операция.
Как пишет SHOT, Юрий и Кристина поехали в 10-дневный круиз и в субботу, 26 августа, решили погрузиться в одном из самых популярных мест — у острова Гифтун к югу от Хургады. Всего в группе было 27 опытных дайверов. Девять человек нырнули, а назад вернулись только восемь.
Россиянка, пропавшая в Египте во время занятий дайвингом. Фото © SHOT
Гиды заявили, что супруги-россияне якобы превысили международную разрешённую глубину и погрузились на 110 метров. Но мужчина почувствовал себя плохо из-за большой глубины и решил подняться, а его жена продолжала погружение.
Сейчас женщину ищут три лодки, супруг дайверши организовывает поиск, но надежды почти нет. Юрий написал письмо губернатору Хургады с просьбой направить на место вертолёт. У пары четверо сыновей.
А ранее Лайф рассказал, что две группы россиян заблудились в Армении за сутки. Одну спасли в Тавушской области, вторую — в Котайкской.