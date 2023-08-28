Мать четверых детей из России пропала в Египте во время дайвинга

Россиянка пропала в Египте во время занятий дайвингом. Мать четверых детей из Петербурга погружалась недалеко от Хургады вместе с мужем и в сопровождении профессиональных дайверов, но на поверхность она так и не поднялась. Развёрнута поисковая операция.

Как пишет SHOT, Юрий и Кристина поехали в 10-дневный круиз и в субботу, 26 августа, решили погрузиться в одном из самых популярных мест — у острова Гифтун к югу от Хургады. Всего в группе было 27 опытных дайверов. Девять человек нырнули, а назад вернулись только восемь.

Россиянка, пропавшая в Египте во время занятий дайвингом. Фото © SHOT

Гиды заявили, что супруги-россияне якобы превысили международную разрешённую глубину и погрузились на 110 метров. Но мужчина почувствовал себя плохо из-за большой глубины и решил подняться, а его жена продолжала погружение.

Сейчас женщину ищут три лодки, супруг дайверши организовывает поиск, но надежды почти нет. Юрий написал письмо губернатору Хургады с просьбой направить на место вертолёт. У пары четверо сыновей.