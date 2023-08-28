Регион

Уведомления отключены

28 августа, 07:26

Мать четверых детей из России пропала в Египте во время дайвинга

<p>Россиянка, пропавшая в Египте во время занятий дайвингом, с мужем. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/56211" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Россиянка, пропавшая в Египте во время занятий дайвингом, с мужем. Фото © SHOT

Россиянка пропала в Египте во время занятий дайвингом. Мать четверых детей из Петербурга погружалась недалеко от Хургады вместе с мужем и в сопровождении профессиональных дайверов, но на поверхность она так и не поднялась. Развёрнута поисковая операция.

Как пишет SHOT, Юрий и Кристина поехали в 10-дневный круиз и в субботу, 26 августа, решили погрузиться в одном из самых популярных мест — у острова Гифтун к югу от Хургады. Всего в группе было 27 опытных дайверов. Девять человек нырнули, а назад вернулись только восемь.

Россиянка, пропавшая в Египте во время занятий дайвингом. Фото © SHOT

Россиянка, пропавшая в Египте во время занятий дайвингом. Фото © SHOT

Гиды заявили, что супруги-россияне якобы превысили международную разрешённую глубину и погрузились на 110 метров. Но мужчина почувствовал себя плохо из-за большой глубины и решил подняться, а его жена продолжала погружение.

Сейчас женщину ищут три лодки, супруг дайверши организовывает поиск, но надежды почти нет. Юрий написал письмо губернатору Хургады с просьбой направить на место вертолёт. У пары четверо сыновей.

От слетевшей маски до царапин: Названы "безобидные" причины серьёзных травм во время дайвинга

От слетевшей маски до царапин: Названы "безобидные" причины серьёзных травм во время дайвинга

А ранее Лайф рассказал, что две группы россиян заблудились в Армении за сутки. Одну спасли в Тавушской области, вторую — в Котайкской.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Египет
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров