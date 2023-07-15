От слетевшей маски до царапин: Названы "безобидные" причины серьёзных травм во время дайвинга

Случаи травмирования ныряльщиков участились после того, как возрос интерес к дайвингу на курортах, поскольку погружаться стали люди без прохождения специального обучения. О самых опасных травмах среди дайверов и их "безобидных" причинах рассказал кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO Максим Саутин.

Во-первых, для правильных занятий дайвингом нужно пройти специальное обучение и получить сертификат, объяснил врач. Подготовка состоит из многих этапов. Первичная сертификация с получением карточки и учётной книжки позволяет погружаться по всему миру, брать оборудование в специализированных компаниях, которые занимаются обеспечением ныряния. Если же обучение не проходить, то заниматься дайвингом также возможно. Обычно на этом специализируются рекреационные центры, в частности, на Красном море, где можно взять оборудование и в составе группы погрузиться с аквалангом.

"Проблема в том, что погружение — крайне опасное мероприятие. Если не знать элементарных мер безопасности, не знать, как выходить из стандартных состояний, с которыми сталкиваются дайверы, то даже незначительная проблема, как, например, слетевшая с лица маска или выпавший изо рта регулятор для дыхания могут привести к серьёзной травме или даже гибели ныряльщика", — предупредил травматолог.

Дайверов обучают, в частности, как правильно всплывать, как всплывать быстро в экстренном случае, как бороться с теми или иными ситуациями, например, когда в ныряльщик зацепился оборудованием за подводные конструкции. Всё это дайвер узнаёт на первом этапе обучения, рассказал кандидат медицинских наук.

Если рассматривать конкретные травмы ныряльщиков, то их можно разделить на те, которые наносят себе, зацепившись за предметы, находящиеся под водой — куски арматуры, камни, коралловые рифы, иные конструкции, способные повредить кожные покровы. Также это травмы, полученные из-за оборудования. Поскольку оно очень тяжёлое, и если не уметь правильно его надевать и использовать, то также можно себе навредить. Далее следует травма, полученная при резком всплытии. Самая известная из них — это кессонная болезнь, когда человек испугавшись чего-то или на фоне отказа оборудования, либо не заметив, что закончился воздух в баллоне, начинает резко всплывать, и давление, которое было достаточно высоким на глубине, резко снижается. При этом у человека начинает выделяться из крови избыточное количество газа, пузырьки воздуха, растворённые в крови, начинают расширяться, что приводит к закупорке сосудов, в том числе лёгочных, и даже смерти.

"Таким образом, можно чётко сказать, что перед тем, как начать заниматься дайвингом, начать погружаться, нужно пройти обучение и крайне желательно получить сертификат дайвера. Это поможет избежать огромного количества проблем, обеспечить безопасность своих погружений и не испортить отдых", — отметил ортопед.

Отдельно следует отметить ныряние без оборудования, особенно с выступов, с тарзанок и в непроверенных местах. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда отдыхая люди ныряют с возвышений в неизвестный водоём. И дно часто оказывается ближе, чем они рассчитывают. Это всегда заканчивается плачевно. К сожалению, люди часто травмируют шейный отдел позвоночника. И это неминуемо приводит к инвалидности. Всегда нужно сначала оценивать водоём, а потом уже нырять. Повреждение шейного отдела позвоночника всегда приводят к повреждению спинного мозга, это приводит к значительным двигательным нарушениям. Так что следует всегда быть аккуратным при нырянии, подытожил Саутин.