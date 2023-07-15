Любителей наплевать на таблички "Купаться запрещено" предупредили о страшных болезнях

Купание в водоёмах со стоячей водой грозит целым рядом опасных болезней. Об этом предупредила дерматовенеролог лаборатории "Гемотест" Александра Филёва. По её словам, там можно заразиться церкариозом — "зудом купальщиков". Данный недуг вызывают личинки (церкарии) кровяной двуустки — паразита, который любит жить на водоплавающих птицах.

"Особенно высок риск подхватить инфекцию, если купаться в прудах и озёрах, которые облюбовали утки, чайки или лебеди... Церкарии находят жертву в воде, прокусывают кожу и проникают в поверхностный слой. На месте укуса появляются покраснение и папулы, которые сильно зудят. В теле человека паразит не размножается. Но, погибая, выделяет токсины, которые вызывают аллергический дерматит", — отметила врач в беседе с RТ.

Также при купании в водоёме можно заразиться лямблиозом. Эта кишечная инфекция попадает в организм с проглоченной водой. Как отметила врач, чаще всего лямблиозом болеют дети. Уже внутри лямблии нарушают работу кишечника и выделяют токсины, угнетающие нервную систему. Причём первые симптомы могут появиться и через несколько недель: боль в области пупка и правом подреберье, тошнота, отсутствие аппетита и нерегулярный стул — смена диареи и запоров.

Кроме того, предупредила Филёва, если наглотаться грязной воды, можно подхватить ротавирусную инфекцию. Её первые симптомы могут появиться как на следующий день, так и через неделю: высокая температура, схваткообразные боли в животе, метеоризм и рвота.

Главная опасность заболевания, указала дерматовенеролог, — обезвоживание, поэтому важно соблюдать питьевой режим и часто пить воду маленькими порциями. Также эксперт посоветовала для восстановления водно-солевого баланса употреблять специальные растворы.

Помимо этого, купание с ранами и ссадинами на коже может грозить одной очень опасной и редкой болезнью — лептоспирозом. Через повреждения бактерия проникает в организм и без лечения начинает поражать печень, почки и лёгкие. Симптомы: покраснение глаз, головная боль и пожелтение кожи, рассказала доктор.

Есть и другие болезни, которые можно подцепить на несанкционированных пляжах, добавила Филёва. Среди них гепатит А, сальмонеллёз, дизентерия, холера и брюшной тиф. По словам медика, табличка "Купаться запрещено" означает, что водоём не прошёл санитарную и эпидемиологическую проверку.