Врач объяснила, как правильно выбрать пляж, чтобы не подхватить инфекцию

Морская вода смертельна для паразитов и болезнетворных микроорганизмов из-за своего состава, поэтому риск заразиться кишечными инфекциями, проглотив её, значительно меньше, чем в случае с пресной. А вот попадание живущих в морской воде бактерий на открытые раны способно вызвать инфекцию кожи. Об этом рассказала врач-эндокринолог "ИНВИТРО-Урал" Вероника Зайцева.

"Больше всего микробов — возле берега: риск попадания сточных вод, например из-за аварии на канализационных системах. Заражение может возникнуть как при заглатывании загрязнённой воды, так и через повреждения на коже и при соприкосновении со слизистыми, на которых есть микротравмы, или конъюнктиву глаз", — объяснила эндокринолог в беседе с "Газетой.ru".

Медик уточнила, что риск заражения растёт в зависимости от температуры воды и количества купающихся. Патогенным микроорганизмам почти не удаётся размножаться в холодной воде, но вот температура выше 24 градусов является для них очень комфортной средой. А риск заражения на многолюдных пляжах повышается из-за того, что сами отдыхающие могут быть переносчиками инфекций.

Врач напомнила, что морская вода так или иначе крайне опасна для человека, который по каким-либо причинам её наглотается. Подобные случаи требуют немедленного оказания медпомощи. Также Зайцева посоветовала во избежание солнечных ожогов ополоснуться пресной водой после купания в морской. Оптимальной температурой воды для купания в море она назвала 23–24 градуса. Если плавать в воде холоднее 18 градусов, появляется риск переохлаждения. А самым подходящим временем для отдыха на пляже, пояснила эксперт, считается утро до 11 часов и вечерний интервал с 16 до 19 часов, так как в эти промежутки самый низкий шанс солнечного удара.

"Обратите внимание на расположение пляжа: не стоит купаться, если есть риск попадания в море сточных вод. Также надо обращать внимание на цвет и прозрачность воды, если она мутная, неестественного цвета с большим количеством прибрежных водорослей, купание в такой воде может быть небезопасно. Желательно избегать купания при наличии свежих открытых ран", — отметила доктор.