МЧС: С начала купального сезона в водоёмах Санкт-Петербурга утонули 16 человек
16 человек погибли, утонув в водоёмах Санкт-Петербурга с начала купального сезона, пятеро из них дети. Жизнь десяти человек удалось спасти. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Северной столицы в разговоре с газетой "Петербургский дневник".
Так, 13 июля на Верхнем Суздальском озере стали тонуть 15-летний мальчик и 12-летняя девочка. Спасателям удалось извлечь обоих из воды, сразу же после проведения реанимационных действий их госпитализировали в тяжелейшем состоянии. К несчастью, впоследствии они оба умерли в больнице, рассказали в ведомстве.
До этого были зафиксированы случаи гибели в воде детей 14 июня. Тогда в Петергофе в Большом Круглом пруду утонули сёстры 2010 и 2008 года рождения, а 22 июня — 15-летний мальчик утонул при купании в Неве в районе дома № 109 по проспекту Обуховской Обороны, уточнили в пресс-службе управления.
В ведомстве попросили горожан соблюдать правила безопасности во время отдыха, особенно на водоёмах. Купаться нужно не более чем в течение 10–15 минут в специально предназначенных для этого местах, не находясь в состоянии алкогольного опьянения, держась в отдалении от кораблей и лодок. Также в воде следует воздерживаться от опасных и грубых игр и ни в коем случае не подавать ложных сигналов о помощи. Помимо этого, не стоит прыгать и нырять в воду в малоизвестных локациях, оставлять маленьких детей без присмотра, купаться на матрасах, которые может захлестнуть волной или отнести далеко от берега, использовать плавательные средства в зонах пляжей, где не предусмотрено буйкового ограждения, и заплывать в ту часть акватории, где ходят гидроциклы и катера.
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