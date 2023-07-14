МЧС: С начала купального сезона в водоёмах Санкт-Петербурга утонули 16 человек

До этого были зафиксированы случаи гибели в воде детей 14 июня. Тогда в Петергофе в Большом Круглом пруду утонули сёстры 2010 и 2008 года рождения, а 22 июня — 15-летний мальчик утонул при купании в Неве в районе дома № 109 по проспекту Обуховской Обороны, уточнили в пресс-службе управления.

В ведомстве попросили горожан соблюдать правила безопасности во время отдыха, особенно на водоёмах. Купаться нужно не более чем в течение 10–15 минут в специально предназначенных для этого местах, не находясь в состоянии алкогольного опьянения, держась в отдалении от кораблей и лодок. Также в воде следует воздерживаться от опасных и грубых игр и ни в коем случае не подавать ложных сигналов о помощи. Помимо этого, не стоит прыгать и нырять в воду в малоизвестных локациях, оставлять маленьких детей без присмотра, купаться на матрасах, которые может захлестнуть волной или отнести далеко от берега, использовать плавательные средства в зонах пляжей, где не предусмотрено буйкового ограждения, и заплывать в ту часть акватории, где ходят гидроциклы и катера.