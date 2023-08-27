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27 августа, 10:31

Две группы россиян заблудились в Армении за сутки

В Армении спасатели помогли двум группам россиян, заблудившимся в походах

В Армении спасатели помогли группе россиян, которые заблудились в походе. Об этом сообщили в пресс-службе Спасательной службы Министерства внутренних дел страны.

"В центр кризисного управления Тавушской области поступило сообщение, что в лесу у села Хачардзан заблудилась ушедшая в поход группа, один из участников повредил ногу", говорится в опубликованном сообщении.

Прибывшие на место спасатели обнаружили двух граждан Армении и пятерых россиян, один из которых получил травму, но отказался от медицинской помощи. Они были доставлены на машине в Дилижан Тавушской области.

В ведомстве добавили, что в тот же день часом ранее случилось ещё одно происшествие с участием россиян, но уже в Котайкской области. Так, три человека заблудились в горах Хосровского заповедника, сотрудники которого их и обнаружили. Потерявшихся сопроводили в село Гохт, после чего спасатели доставили их в город Абовян.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Башкортостане группа туристов потерялась в Киндерлинской пещере. Из семи человек наружу вышли только двое и позвонили спасателям. Однако их помощь не понадобилась, так как пропавшие смогли выбраться самостоятельно.

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Матвей Константинов
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