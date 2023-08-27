Спасены туристы, пропавшие во время сплава по реке в Бурятии
МЧС сообщило об эвакуации туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии
Вертолёт Ми-8 МЧС РФ, эвакуировавший туристов, которые пропали во время сплава по реке Тые в Бурятии. Обложка © T.me / МЧС РФ
Спасатели МЧС РФ эвакуировали туристов, которые потерялись в Бурятии во время сплава по реке Тые. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Спасатели МЧС РФ эвакуировали туристов, которые потерялись в Бурятии во время сплава по реке Тые. Видео © T.me / МЧС РФ
"Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолёте Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск", — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, группа туристов из пяти человек сплавлялась по реке Тые на двух катамаранах. В назначенное время они не вернулись с маршрута. Как выяснилось, причиной стал поднявшийся уровень воды. Уточняется, что группа была зарегистрирована.