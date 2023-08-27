Регион

Уведомления отключены

27 августа, 06:15

Спасены туристы, пропавшие во время сплава по реке в Бурятии

МЧС сообщило об эвакуации туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии

<p>Вертолёт Ми-8 МЧС РФ, эвакуировавший туристов, которые пропали во время сплава по реке Тые в Бурятии. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/mchs_official/10860" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС РФ</a></p>

Вертолёт Ми-8 МЧС РФ, эвакуировавший туристов, которые пропали во время сплава по реке Тые в Бурятии. Обложка © T.me / МЧС РФ

Спасатели МЧС РФ эвакуировали туристов, которые потерялись в Бурятии во время сплава по реке Тые. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Спасатели МЧС РФ эвакуировали туристов, которые потерялись в Бурятии во время сплава по реке Тые. Видео © T.me / МЧС РФ

"Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолёте Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск", — говорится в сообщении.

Найдено тело последней туристки, пропавшей во время сплава в Бурятии

Найдено тело последней туристки, пропавшей во время сплава в Бурятии

В МЧС добавили, группа туристов из пяти человек сплавлялась по реке Тые на двух катамаранах. В назначенное время они не вернулись с маршрута. Как выяснилось, причиной стал поднявшийся уровень воды. Уточняется, что группа была зарегистрирована.

Никита Никонов
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров