Найдено тело последней туристки, пропавшей во время сплава в Бурятии

В Бурятии найдено тело последней туристки из числа пропавших во время сплава по реке Снежной, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. Её поиски начались ещё 6 июля.

В пресс-службе ведомства уточнили, что спасатели на вертолёте Ми-8 прибыли на реку Ара-Буректай, где туристы сплавлялись на катамаранах. Сотрудникам МЧС потребовалось два дня, чтобы добраться до реки Снежной в районе горы Шапка Мономаха, где они и обнаружили погибшую.

"Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку. Поисковые работы завершены", — говорится в сообщении.