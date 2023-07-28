Найдено тело последней туристки, пропавшей во время сплава в Бурятии
МЧС: Найдено тело туристки, пропавшей 6 июля во время сплава по реке в Бурятии
В Бурятии найдено тело последней туристки из числа пропавших во время сплава по реке Снежной, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. Её поиски начались ещё 6 июля.
В пресс-службе ведомства уточнили, что спасатели на вертолёте Ми-8 прибыли на реку Ара-Буректай, где туристы сплавлялись на катамаранах. Сотрудникам МЧС потребовалось два дня, чтобы добраться до реки Снежной в районе горы Шапка Мономаха, где они и обнаружили погибшую.
"Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку. Поисковые работы завершены", — говорится в сообщении.
По данным Babr Mash, девушка с друзьями из новосибирского клуба "ВодникиНеГодники" хотела добраться на катамаранах до Байкала. Своё путешествие они начали 25 июня, а завершить планировали 8 июля. Вот только выходить на связь перестали сразу же, ещё в первый же день. Несмотря на то что с рекой туристы уже были знакомы и спускались по ней трижды, беды не удалось миновать.
Напомним, пятеро туристов из Новосибирска пропали во время сплава по реке в Бурятии. Путешественники перевернулись на катамаранах во время прохождения каньона. Троим удалось самостоятельно выбраться на берег. В начале месяца был найден четвёртый из пяти пропавших. Всего в группе было восемь человек.
Telegram / МЧС России