В Бурятии во время сплава по реке пропала группа из пяти туристов
В Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тые пропала зарегистрированная группа из пяти туристов. Об этом информирует республиканский главк МЧС России в телеграм-канале.
В назначенное время группа не вышла с маршрута, поэтому было принято решение начать поисково-спасательную операцию. В ней задействованы пять человек и две единицы техники МЧС.
А ранее на Камчатке медведица погналась за надувной лодкой с туристами, усмотрев в них угрозу для своих медвежат. Лайф публиковал видео с места событий.
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Telegram / МЧС Республики Бурятия