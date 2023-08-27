В Бурятии во время сплава по реке пропала группа из пяти туристов

В Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тые пропала зарегистрированная группа из пяти туристов. Об этом информирует республиканский главк МЧС России в телеграм-канале.

В назначенное время группа не вышла с маршрута, поэтому было принято решение начать поисково-спасательную операцию. В ней задействованы пять человек и две единицы техники МЧС.