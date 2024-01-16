Популярный автоблогер Андрей Борода умер в 32 года

Блогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под псевдонимом Борода, умер в 32 года. Мужчина создавал контент на автомобильную тематику. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на друга блогера Андрея Ламакина.

"Узнал от близких. Я его друг. Я пока не могу разглашать информацию, только если родственники дадут добро", — подчеркнул товарищ блогера, добавив, что в настоящее время проводится экспертиза и выясняются обстоятельства смерти.

Шипило вёл видеоблог Siberian Beard на "Ютубе" про автомобили. На его канал в настоящее время подписано 673 тысячи человек. Последнее видео Борода выпустил 29 декабря.