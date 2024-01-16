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16 января, 15:29

Популярный автоблогер Андрей Борода умер в 32 года

Блогер Андрей Борода. Обложка © Vk / Андрей Борода

Блогер Андрей Борода. Обложка © Vk / Андрей Борода

Блогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под псевдонимом Борода, умер в 32 года. Мужчина создавал контент на автомобильную тематику. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на друга блогера Андрея Ламакина.

"Узнал от близких. Я его друг. Я пока не могу разглашать информацию, только если родственники дадут добро", подчеркнул товарищ блогера, добавив, что в настоящее время проводится экспертиза и выясняются обстоятельства смерти.

Шипило вёл видеоблог Siberian Beard на "Ютубе" про автомобили. На его канал в настоящее время подписано 673 тысячи человек. Последнее видео Борода выпустил 29 декабря.

Известный блогер-бодибилдер, пропагандировавший отказ от мяса, умер в 30 лет
Известный блогер-бодибилдер, пропагандировавший отказ от мяса, умер в 30 лет

А ранее Лайф писал, что блогер-дальнобойщик из Тюменской области Николай Галенко, известный как Калян86, скончался на 38-м году жизни от остановки сердца. Мужчина прославился благодаря видео о буднях дальнобойщиков. На его канал подписано 656 тысяч подписчиков.

Дарья Нарыкова
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