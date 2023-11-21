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21 ноября, 11:19

"Ушёл в последний рейс": Блогер-дальнобойщик Калян86 скоропостижно скончался в 37 лет

Блогер-дальнобойщик Николай Калян86 Галенко умер в 37 лет от остановки сердца

<p>Блогер-дальнобойщик Николай Галенко. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kalyan1986/141" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Калян86</a></p>

Блогер-дальнобойщик Николай Галенко. Обложка © Telegram / Калян86

Блогер-дальнобойщик из Тюменской области Николай Галенко, известный как Калян86, скончался на 38-м году жизни от остановки сердца. Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале.

"К большому сожалению, Николая больше нет. Причина смерти — остановка сердца. Покойся с миром, Коля, ты ушёл в последний рейс", — говорится в сообщении.

Коллега Галенко, блогер Дальнобой 596, рассказал, что мужчину нашли мёртвым дома. Он призвал не делать поспешных выводов по поводу причин смерти, так как вскрытия ещё не было.

Николай Галенко родился в посёлке Боровский Тюменской области и с 18 лет работал водителем. Мужчина прославился видео о буднях дальнобойщиков, а первые ролики стал выкладывать ещё в 2015 году. На данный момент на его YouTube-канале 663 тысячи подписчиков. Галенко долгое время жил в Тюмени, потом переехал в Санкт-Петербург.

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Никита Осипов
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