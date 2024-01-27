У погибшего во время спарринга в Кирове 18-летнего бойца был допуск к турниру

Боец смешанного стиля, погибший во время спарринга на чемпионате Кировской области по ММА, имел все необходимые документы для допуска к соревнованиям. Об этом сообщили организаторы турнира.

"Все регламенты и документальное сопровождение соревнований были соблюдены. Спортсмен имел допуск к соревнованиям и все необходимые документы", — рассказали они в беседе с ТАСС.

В пресс-службе Минспорта Кировской области журналистам сообщили, что все спортсмены выступали на турнире в требуемой экипировке. Также на чемпионате дежурила бригада скорой, которая оперативно приступила к реанимационным мероприятиям, но, к сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причины его смерти в настоящее время выясняются экспертами.