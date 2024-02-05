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5 февраля, 05:48

Спасённый из утонувшей машины 10-летний боец ММА умер в дагестанской больнице

В Махачкале умер ребёнок, спасённый из утонувшей в канале машины

Спасение детей из утонувшей машины в Махачкале. Обложка © T.me / SHOT

Спасение детей из утонувшей машины в Махачкале. Обложка © T.me / SHOT

В Махачкале умер один из двоих детей, попавших в реанимацию после падения автомобиля в канал. Печальное известие о десятилетнем бойце ММА сообщил дежурный врач детской республиканской клинической больницы Магомед Абдулаев.

"Один ребёнок умер. Другой ребёнок в тяжёлом состоянии на аппаратном дыхании", рассказал медик ТАСС.

Появилось страшное видео спасения двух детей из тонущего авто в Дагестане
Появилось страшное видео спасения двух детей из тонущего авто в Дагестане

ДТП произошло накануне, 4 февраля. Автомобиль упал в канал им. Октябрьской революции на ул. Московской, за рулём был 23-летний тренер ММА, который вёз троих юных воспитанников на тренировку. Один из ребят выбрался сам, мальчиков 10 и 14 лет спасли сотрудники МЧС. Их в тяжёлом состоянии доставили в больницу. По факту аварии организована проверка прокуратурой республики.

Андрей Бражников
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