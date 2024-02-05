Спасённый из утонувшей машины 10-летний боец ММА умер в дагестанской больнице
В Махачкале умер ребёнок, спасённый из утонувшей в канале машины
Спасение детей из утонувшей машины в Махачкале. Обложка © T.me / SHOT
В Махачкале умер один из двоих детей, попавших в реанимацию после падения автомобиля в канал. Печальное известие о десятилетнем бойце ММА сообщил дежурный врач детской республиканской клинической больницы Магомед Абдулаев.
"Один ребёнок умер. Другой ребёнок в тяжёлом состоянии на аппаратном дыхании", — рассказал медик ТАСС.
ДТП произошло накануне, 4 февраля. Автомобиль упал в канал им. Октябрьской революции на ул. Московской, за рулём был 23-летний тренер ММА, который вёз троих юных воспитанников на тренировку. Один из ребят выбрался сам, мальчиков 10 и 14 лет спасли сотрудники МЧС. Их в тяжёлом состоянии доставили в больницу. По факту аварии организована проверка прокуратурой республики.