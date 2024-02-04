Появилось страшное видео спасения двух детей из тонущего авто в Дагестане

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В Махачкале машина с тренером ММА и тремя детьми упала в канал

4 февраля, 11:48
В Махачкале автомобиль ушёл под воду вместе с детьми. Видео © T.me / SHOT

В Махачкале автомобиль ушёл под воду вместе с детьми. Видео © T.me / SHOT

В Махачкале автомобиль с тренером и тремя его несовершеннолетними учениками съехал с дороги и затонул, в результате чего двое из них оказались в больнице в тяжёлом состоянии. Жуткими кадрами с места ДТП делится SHOT.

В Махачкале автомобиль ушёл под воду вместе с детьми. Видео © T.me / SHOT

Авария произошла сегодняшним утром. 23-летний тренер ММА отвозил троих своих воспитанников на тренировку. Однако не справился с управлением, и машина упала в канал имени Октябрьской Революции. Водитель и один из юных спортсменов смогли выбраться самостоятельно. На помощь двум другим бросились очевидцы.

На кадрах несколько мужчин с трудом извлекают школьников из затопленного салона. Ситуация осложняется тем, что берега канала забетонированы — и вытащить ребят с первого раза не получается. Неравнодушные граждане за кадром просят сразу же начать делать искусственное дыхание. Полиция выясняет причины ДТП. Оба школьника находятся в реанимации.

"Врачи ДРКБ борются за жизни двоих детей 8 и 12 лет, пострадавших при утоплении легкового автомобиля в канале в пос. Семендер Махачкалы. Состояние детей крайне тяжёлое, оба они на искусственной вентиляции лёгких", уточнили в региональном Минздраве.

На трассе под Челябинском перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие
На трассе под Челябинском перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что подросток за рулём "тойоты-витц" погиб в результате ДТП в Канском районе Красноярского края. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Водитель второй машины госпитализирован.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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