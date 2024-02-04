Под Красноярском 16-летний водитель на Toyota устроил жёсткое ДТП и разбился насмерть
Подросток за рулём Toyota устроил ДТП и погиб в Красноярском крае
Место ДТП в Канском районе Красноярского края. Обложка © ГУ МВД Красноярского края
Подросток за рулём "тойоты-витц" погиб в результате ДТП в Канском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Место ДТП в Канском районе Красноярского края. Видео © ГУ МВД Красноярского края
"В субботу, в вечернее время, на 11-м километре автодороги Канск – Тасеево –Устье 16-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота-Витц", выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Тойота-Корона" под управлением 44-летнего водителя", — рассказали в управлении о предварительной версии.
В результате столкновения подросток погиб на месте происшествия. Водитель второй иномарки госпитализирован. Теперь правоохранителями проводится проверка, им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
Ранее под Новоуральском автобус с детской хоккейной командой "Кедр" столкнулся с легковым автомобилем Citroеn. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе 67-летний тренер юных спортсменов Виталий Плешков.