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4 февраля, 05:10

Под Красноярском 16-летний водитель на Toyota устроил жёсткое ДТП и разбился насмерть

Подросток за рулём Toyota устроил ДТП и погиб в Красноярском крае

Место ДТП в Канском районе Красноярского края. Обложка © ГУ МВД Красноярского края

Место ДТП в Канском районе Красноярского края. Обложка © ГУ МВД Красноярского края

Подросток за рулём "тойоты-витц" погиб в результате ДТП в Канском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Место ДТП в Канском районе Красноярского края. Видео © ГУ МВД Красноярского края

"В субботу, в вечернее время, на 11-м километре автодороги Канск – Тасеево –Устье 16-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота-Витц", выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Тойота-Корона" под управлением 44-летнего водителя", — рассказали в управлении о предварительной версии.

В результате столкновения подросток погиб на месте происшествия. Водитель второй иномарки госпитализирован. Теперь правоохранителями проводится проверка, им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

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Ранее под Новоуральском автобус с детской хоккейной командой "Кедр" столкнулся с легковым автомобилем Citroеn. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе 67-летний тренер юных спортсменов Виталий Плешков.

Андрей Бражников
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