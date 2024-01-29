В Свердловской области автобус с юношеской ХК попал в ДТП, погибли три человека

В Свердловской области автобус с детской хоккейной командой столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщил глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

Авария произошла утром 29 января на четвёртом километре подъезда к посёлку Верх-Нейвинскому от 289-го километра трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Предварительная версия такова: у автобуса марки "Ютонг" во время движения лопнуло одно из колёс, из-за чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с легковым автомобилем "Ситроен".

Сейчас на месте происшествия ведут работу несколько нарядов Госавтоинспекции. Водитель и пассажиры "ситроена" в столкновении получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте. Известно, что в автобусе находились 18 подростков от 15 до 16 лет, а также тренер и водитель.

"Ребята возвращались в город Новоуральск с соревнований из Челябинской области. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. В настоящее время и автобус, и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта", — добавил Горелых, отметив, что по итогам расследования будет принято процессуальное решение.

В региональной прокуратуре подтвердили информацию. По данным регионального Минздрава, тренер скончался в машине скорой медицинской помощи.