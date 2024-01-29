Пьяный водитель протаранил людей на остановке под Липецком

В городе Лебедянь Липецкой области 28 января случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один пешеход, ещё двое человек пострадало. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.





Kia Rio на скорости врезается в автобусную остановку в Лебедяни. Видео © VK / УМВД России по Липецкой области

"На улице М. Горького в городе Лебедянь произошло ДТП. Предварительно, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем "Киа Рио", совершил наезд на троих пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта. В результате ДТП один пешеход 1971 года рождения погиб на месте, ещё двое с различными травмами госпитализированы", — сказано в публикации.

Как установили сотрудники автоинспекции, в момент аварии водитель автомобиля был пьян. Остальные детали происшествия установит расследование.