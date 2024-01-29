Пьяный водитель протаранил людей на остановке под Липецком
Один человек погиб и двое пострадало в результате ДТП в Липецкой области
Место ДТП с участием Kia Rio в Лебедяни. Обложка © VK / УМВД России по Липецкой области
В городе Лебедянь Липецкой области 28 января случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один пешеход, ещё двое человек пострадало. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Kia Rio на скорости врезается в автобусную остановку в Лебедяни. Видео © VK / УМВД России по Липецкой области
"На улице М. Горького в городе Лебедянь произошло ДТП. Предварительно, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем "Киа Рио", совершил наезд на троих пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта. В результате ДТП один пешеход 1971 года рождения погиб на месте, ещё двое с различными травмами госпитализированы", — сказано в публикации.
Как установили сотрудники автоинспекции, в момент аварии водитель автомобиля был пьян. Остальные детали происшествия установит расследование.
Ранее Лайф сообщал о том, что в городе Свободном Амурской области водитель устроил смертельное ДТП, оставил тело погибшей пассажирки в машине с её пострадавшими детьми и сбежал. В результате аварии женщина-пассажир 1988 года рождения скончалась на месте аварии до приезда медиков, её дети пострадали.