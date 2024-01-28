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28 января, 04:52

В Приамурье водитель устроил ДТП, оставил труп пассажирки с детьми и сбежал

МВД: В Амурской области водитель иномарки устроил смертельное ДТП и скрылся

Последствия ДТП в Амурской области. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Амурской области

Последствия ДТП в Амурской области. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Амурской области

В городе Свободный Амурской области водитель устроил смертельное ДТП, оставил тело погибшей пассажирки в машине с её пострадавшими детьми и сбежал. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции в телеграм-канале.

По данным ведомства, неустановленный водитель ночью управлял автомобилем "Хонда-Фит", в котором кроме него находилась пассажирка с двумя детьми 2010 и 2007 года рождения. В какой-то момент машина вылетела с дороги и перевернулась.

В результате аварии женщина-пассажир 1988 года рождения скончалась на месте аварии до приезда медиков, её дети пострадали. На данный момент, вероятно, больше всего "повезло" водителю иномарки: он смог покинуть машину после ДТП, после чего скрылся в неизвестном направлении, оставив участников аварии в машине. В настоящее время полицейские разыскивают его.

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Ранее Лайф писал, что на трассе в Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. По данным аварийно-спасательных служб, в результате аварии погибло пять человек, ещё восемь пострадало.

Алексей Соловьёв
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