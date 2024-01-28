В Приамурье водитель устроил ДТП, оставил труп пассажирки с детьми и сбежал

В городе Свободный Амурской области водитель устроил смертельное ДТП, оставил тело погибшей пассажирки в машине с её пострадавшими детьми и сбежал. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции в телеграм-канале.

По данным ведомства, неустановленный водитель ночью управлял автомобилем "Хонда-Фит", в котором кроме него находилась пассажирка с двумя детьми 2010 и 2007 года рождения. В какой-то момент машина вылетела с дороги и перевернулась.

В результате аварии женщина-пассажир 1988 года рождения скончалась на месте аварии до приезда медиков, её дети пострадали. На данный момент, вероятно, больше всего "повезло" водителю иномарки: он смог покинуть машину после ДТП, после чего скрылся в неизвестном направлении, оставив участников аварии в машине. В настоящее время полицейские разыскивают его.