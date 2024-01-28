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28 января, 04:16

Автобус из Москвы столкнулся с грузовиком на Кубани, погибло пять человек

Пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика под Краснодаром

Пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика под Краснодаром. Обложка © Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика под Краснодаром. Обложка © Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Краснодарском крае. По данным регионального управления МЧС, в результате аварии погибло пять человек, ещё восемь пострадало.

Как сообщили в МЧС, пассажирский автобус ехал из Москвы в Нальчик.

"В районе станции Новоулешковская, на 15-м километре трассы Р217 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса "Неоплан" сообщением город Москва – город Нальчик и грузового автомобиля "Хёндай". В результате ДТП пострадало 13 человек: из них 5 человек погибло", — сообщили в управлении.

После ДТП на участке организовали реверсивное движение. На месте аварии работают экстренные службы.

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Ранее стало известно о том, что пассажирский автобус вылетел на тротуар с пешеходами в Петербурге. Лайф опубликовал видео с места происшествия, где видны несколько карет скорой помощи. Позже появились и кадры с моментом наезда транспортного средства на людей.

Оксана Попова
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