Автобус из Москвы столкнулся с грузовиком на Кубани, погибло пять человек

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Краснодарском крае. По данным регионального управления МЧС, в результате аварии погибло пять человек, ещё восемь пострадало.

Как сообщили в МЧС, пассажирский автобус ехал из Москвы в Нальчик.

"В районе станции Новоулешковская, на 15-м километре трассы Р217 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса "Неоплан" сообщением город Москва – город Нальчик и грузового автомобиля "Хёндай". В результате ДТП пострадало 13 человек: из них 5 человек погибло", — сообщили в управлении.

После ДТП на участке организовали реверсивное движение. На месте аварии работают экстренные службы.