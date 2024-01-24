Регион

Уведомления отключены

24 января, 15:01

Появилось видео с моментом наезда автобуса на пешеходов в Петербурге

Mash опубликовал видео с моментом выезда автобуса на тротуар в Петербурге

В Сети появилось видео с ДТП в Санкт-Петербурге, где автобус выехал на тротуар. Его опубликовал "Мash на Мойке".

Момент выезда автобуса на тротуар в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / Mash на Мойке

Причина, по которой водитель потерял управление и наехал на людей, пока неизвестна. Из пятерых пострадавших один находится в состоянии средней тяжести, остальные — в тяжёлом.

В комитете здравоохранения Петербурга сообщили о том, что среди четверых человек, находящихся в тяжёлом состоянии, есть один ребёнок. На месте работает скорая.

"По предварительным данным, пять пострадавших, из них четверо тяжёлых, среди них один ребёнок. Пока работа скорой на месте продолжается", рассказали журналистам представители комитета.

Семь человек пострадали в ДТП с зерновозом на трассе в Рязани
Семь человек пострадали в ДТП с зерновозом на трассе в Рязани

Напомним, ранее стало известно о том, что пассажирский автобус вылетел на тротуар с пешеходами в Петербурге. Лайф опубликовал видео с места происшествия, где видны несколько карет скорой помощи.

Обложка ©

t.me / Mash на Мойке

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров