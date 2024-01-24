Появилось видео с моментом наезда автобуса на пешеходов в Петербурге

В Сети появилось видео с ДТП в Санкт-Петербурге, где автобус выехал на тротуар. Его опубликовал "Мash на Мойке".

Момент выезда автобуса на тротуар в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / Mash на Мойке

Причина, по которой водитель потерял управление и наехал на людей, пока неизвестна. Из пятерых пострадавших один находится в состоянии средней тяжести, остальные — в тяжёлом.

В комитете здравоохранения Петербурга сообщили о том, что среди четверых человек, находящихся в тяжёлом состоянии, есть один ребёнок. На месте работает скорая.

"По предварительным данным, пять пострадавших, из них четверо тяжёлых, среди них один ребёнок. Пока работа скорой на месте продолжается", — рассказали журналистам представители комитета.