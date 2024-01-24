Пассажирский автобус вылетел на тротуар с пешеходами в Петербурге
Пассажирский автобус вылетел на тротуар с пешеходами на Наличной улице в Санкт-Петербурге. Сейчас на месте работают экстренные службы. На видео, которое публикует Лайф, видно много скорых.
Пассажирский автобус вылетел на тротуар с пешеходами в Петербурге. Видео © LIFE
По данным "Mash на Мойке", пока известно о пятерых пострадавших. Сейчас автобус маршрута № 152 приподнимают краном.
А несколько дней назад в районе Марьино в Москве автомобиль "Нива" врезался в остановку общественного транспорта, на которой в тот момент стояли люди. Сообщалось, что травмы получили по меньшей мере четыре человека, двоих из которых госпитализировали.
LIFE