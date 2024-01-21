В Москве автомобиль влетел в столб и насмерть сбил человека на остановке

В Нижегородском районе Москвы произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что водитель автомобиля "Рено-Логан" не смог справиться с управлением и влетел в фонарный столб около дома № 10 на Перовской улице. В транспортном средстве оказались два человека, которых сумели вытащить. Одному понадобилась госпитализация.

Спустя время в тридцати метрах от аварии вблизи остановки правоохранители нашли тело. По версии следствия, человека сбил потерявший управление автомобиль.