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21 января, 20:55

В Москве автомобиль влетел в столб и насмерть сбил человека на остановке

На юго-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил человека на остановке

Фото с места аварии на юго-востоке Москвы, где погиб человек. Обложка © T.me / Прокуратура Москвы

Фото с места аварии на юго-востоке Москвы, где погиб человек. Обложка © T.me / Прокуратура Москвы

В Нижегородском районе Москвы произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что водитель автомобиля "Рено-Логан" не смог справиться с управлением и влетел в фонарный столб около дома № 10 на Перовской улице. В транспортном средстве оказались два человека, которых сумели вытащить. Одному понадобилась госпитализация.

Спустя время в тридцати метрах от аварии вблизи остановки правоохранители нашли тело. По версии следствия, человека сбил потерявший управление автомобиль.

Два человека погибли и восемь пострадали в массовом ДТП в Саратовской области
Два человека погибли и восемь пострадали в массовом ДТП в Саратовской области

Ранее семь человек пострадали в ДТП с зерновозом в Рязани. Авария произошла на 191-м километре автодороги М5 "Урал".

Анатолий Симоненко
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