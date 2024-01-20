Два человека погибли и восемь пострадали в массовом ДТП в Саратовской области
Кадр с места массовой аварии под Саратовом, где погибло два человека. Обложка © Telegram / УГИБДД 64
Два человека погибли, ещё восемь пострадали в результате массового ДТП на трассе в Саратовской области. Об этом в телеграм-канале сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
Кадр с места массовой аварии под Саратовом, где погибло два человека. Фото © Telegram / УГИБДД 64
Так, в субботу, 20 января, около восьми часов вечера в Фёдоровском районе вблизи села Мунино произошло столкновение "газели", фуры и минивэна "Хёндай". В результате ДТП из последней машины два человека погибли и восемь пострадали. Прибывшим на место спасателям пришлось при помощи спецоборудования вытаскивать пострадавших и тела погибших. Предварительно, в минивэне ехали граждане Казахстана.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники оперативных служб, все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Лайф писал, что десятки автомобилей попали в массовое ДТП на оледеневшей из-за метели трассе "Волга". В результате столкновений пострадали минимум 14 фур и 13 легковушек.