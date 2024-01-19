Десятки фур и легковушек попали в массовое ДТП на трассе "Волга", оледеневшей из-за метели

Десятки автомобилей попали в массовое ДТП на оледеневшей из-за метели трассе М7 "Волга", пишет Mash. Пострадали 14 фур и 13 легковушек. Судя по видео, большегрузы буквально наехали друг на друга, а видимость на дороге практически нулевая.

Обстановка на трассе М7 "Волга". Видео © Mash

По данным телеграм-канала, с 10:30 утра Росавтодор закрыл трассу для всех видов транспорта, на выезде образовалась огромная пробка. Тем временем погода продолжает ухудшаться.