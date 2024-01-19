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19 января, 11:53

Десятки фур и легковушек попали в массовое ДТП на трассе "Волга", оледеневшей из-за метели

Mash: Десятки машин попали в массовое ДТП на трассе М7 "Волга" из-за метели

Десятки автомобилей попали в массовое ДТП на оледеневшей из-за метели трассе М7 "Волга", пишет Mash. Пострадали 14 фур и 13 легковушек. Судя по видео, большегрузы буквально наехали друг на друга, а видимость на дороге практически нулевая.

Обстановка на трассе М7 "Волга". Видео © Mash

По данным телеграм-канала, с 10:30 утра Росавтодор закрыл трассу для всех видов транспорта, на выезде образовалась огромная пробка. Тем временем погода продолжает ухудшаться.

Камера сняла, как влетевшая в остановку "нива" за секунды до ДТП неслась на огромной скорости
Камера сняла, как влетевшая в остановку "нива" за секунды до ДТП неслась на огромной скорости

Ранее в Самарской области произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей. Пострадали два человека, их состояние не уточняется.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
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