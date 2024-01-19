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19 января, 10:21

Камера сняла, как влетевшая в остановку "нива" за секунды до ДТП неслась на огромной скорости

Дептранс Москвы опубликовал видео с заносом "нивы", влетевшей в остановку

Перед тем как протаранить автобусную остановку в Москве, водитель "нивы" на огромной скорости обогнал другую машину, после чего попал в занос.

Момент с заносом "нивы", которая в результате протаранила остановку в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

Столичный Дептранс опубликовал видео, на котором видно, что произошло за несколько секунд до ДТП. Так, пронесясь в правой полосе мимо ехавшего параллельно авто, 22-летний парень, предположительно, решил резко перестроиться в левый ряд, в результате чего "нива" и ушла в занос. Судя по кадрам, водитель пытался выйти из опасного манёвра, но в результате въехал в остановку, на которой в этот момент находились люди.

Напомним, авария произошла сегодня утром на Новочеркасском бульваре в районе Марьино. Сообщалось, что травмы получили по меньшей мере четыре человека, двоих из которых госпитализировали.

В Петербурге автобус врезался в столб, пострадало пять человек
В Петербурге автобус врезался в столб, пострадало пять человек
Обложка ©

Telegram / Дептранс. Оперативно

Максим Плетнёв
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