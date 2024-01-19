Камера сняла, как влетевшая в остановку "нива" за секунды до ДТП неслась на огромной скорости
Дептранс Москвы опубликовал видео с заносом "нивы", влетевшей в остановку
Перед тем как протаранить автобусную остановку в Москве, водитель "нивы" на огромной скорости обогнал другую машину, после чего попал в занос.
Момент с заносом "нивы", которая в результате протаранила остановку в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
Столичный Дептранс опубликовал видео, на котором видно, что произошло за несколько секунд до ДТП. Так, пронесясь в правой полосе мимо ехавшего параллельно авто, 22-летний парень, предположительно, решил резко перестроиться в левый ряд, в результате чего "нива" и ушла в занос. Судя по кадрам, водитель пытался выйти из опасного манёвра, но в результате въехал в остановку, на которой в этот момент находились люди.
Напомним, авария произошла сегодня утром на Новочеркасском бульваре в районе Марьино. Сообщалось, что травмы получили по меньшей мере четыре человека, двоих из которых госпитализировали.
Telegram / Дептранс. Оперативно