22-летний парень за рулём "нивы" протаранил остановку с людьми в Москве

В Москве автомобиль "Нива" врезался в остановку общественного транспорта, на которой в этот момент стояли люди. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло на Новочеркасском бульваре в районе Марьино. В результате аварии ранения получили четыре человека, двух из них госпитализировали. При этом в Госавтоинспекции Москвы сообщили о пятерых пострадавших. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы.

Как уточнили в столичной прокуратуре, за рулём "нивы" находился 22-летний водитель. Сам он рассказал, что машину занесло после сильного снегопада. Парень не справился с управлением и влетел в остановку. Установление обстоятельств ДТП контролирует Прокуратура Юго-Восточного административного округа.