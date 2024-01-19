22-летний парень за рулём "нивы" протаранил остановку с людьми в Москве
"Нива" протаранила остановку с людьми в Москве, есть пострадавшие
"Нива", водитель которой протаранил остановку в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы
В Москве автомобиль "Нива" врезался в остановку общественного транспорта, на которой в этот момент стояли люди. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло на Новочеркасском бульваре в районе Марьино. В результате аварии ранения получили четыре человека, двух из них госпитализировали. При этом в Госавтоинспекции Москвы сообщили о пятерых пострадавших. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы.
Как уточнили в столичной прокуратуре, за рулём "нивы" находился 22-летний водитель. Сам он рассказал, что машину занесло после сильного снегопада. Парень не справился с управлением и влетел в остановку. Установление обстоятельств ДТП контролирует Прокуратура Юго-Восточного административного округа.
Ранее Лайф рассказывал, как в Санкт-Петербурге рейсовый автобус маршрута № 60 врезался в столб. ДТП произошло на проспекте Просвещения и попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автобус на скорости едет по прямой, а потом по какой-то причине резко сдаёт влево. В итоге пострадало пять человек.