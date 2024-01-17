Пассажирский автобус маршрута № 60 врезался в столб на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. В результате пострадало пять человек, в том числе беременная женщина.

"Mash на Мойке" публикует видео с моментом ДТП: видно, что автобус на скорости едет по прямой, а потом по какой-то причине резко сдаёт влево и врезается в столб.

В Петербурге автобус врезался в столб, пострадало пять человек. Видео © "Mash на Мойке"

Четверо пострадавших доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, пятую — беременную женщину — увезли в перинатальный центр.