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17 января, 15:58

В Петербурге автобус врезался в столб, пострадало пять человек

В Петербурге автобус врезался в столб, пострадало пять человек. Фото © "Mash на Мойке"

В Петербурге автобус врезался в столб, пострадало пять человек. Фото © "Mash на Мойке"

Пассажирский автобус маршрута № 60 врезался в столб на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. В результате пострадало пять человек, в том числе беременная женщина.

"Mash на Мойке" публикует видео с моментом ДТП: видно, что автобус на скорости едет по прямой, а потом по какой-то причине резко сдаёт влево и врезается в столб.

В Петербурге автобус врезался в столб, пострадало пять человек. Видео © "Mash на Мойке"

Четверо пострадавших доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, пятую — беременную женщину — увезли в перинатальный центр.

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А ранее Лайф рассказывал, как участник вокального шоу "Голос. Дети" Вадим Якушев сломал позвоночник в ДТП под Воронежем. Несчастье настигло молодого артиста прямо в канун Нового года.

Александра Вишнякова
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