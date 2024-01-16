Два человека пострадали в массовом ДТП с участием 15 машин под Самарой

Массовая авария с участием 15 автомобилей произошла на трассе М-5 "Урал" в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Сергиевского района проводит проверку по факту ДТП с участием 15 грузовых и легковых автомобилей. Примерно в 11:00 (10:00 по мск) на 1129-м километре трассы М5 "Урал" произошло ДТП", — говорится в сообщении.

Сейчас на трассе в районе села Старое Якушкино организовано реверсивное движение, на месте работают все экстренные службы. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России, после ДТП госпитализировали двух человек. Об их состоянии, как и о причине аварии, пока неизвестно.