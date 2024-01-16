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16 января, 12:07

Два человека пострадали в массовом ДТП с участием 15 машин под Самарой

ДТП с участием 15 авто на трассе под Самарой. Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области

ДТП с участием 15 авто на трассе под Самарой. Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области

Массовая авария с участием 15 автомобилей произошла на трассе М-5 "Урал" в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Сергиевского района проводит проверку по факту ДТП с участием 15 грузовых и легковых автомобилей. Примерно в 11:00 (10:00 по мск) на 1129-м километре трассы М5 "Урал" произошло ДТП", — говорится в сообщении.

Сейчас на трассе в районе села Старое Якушкино организовано реверсивное движение, на месте работают все экстренные службы. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России, после ДТП госпитализировали двух человек. Об их состоянии, как и о причине аварии, пока неизвестно.

Названа причина смертельного ДТП с 66 машинами в Новгородской области
Названа причина смертельного ДТП с 66 машинами в Новгородской области

Ранее Лайф писал, что в Тульской области два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком. Пострадавших пятеро, три женщины госпитализированы.

Наталья Исакова
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