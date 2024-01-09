Названа причина смертельного ДТП с 66 машинами в Новгородской области
СК: Массовое ДТП с 66 авто на М11 произошло из-за Chery с шинами не по погоде
Массовое ДТП на трассе М11 произошло по вине водителя "чери". Обложка © VK / "СУ СК России по Новгородской области"
Массовое ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области, предварительно, произошло по вине водителя иномарки "Чери" (Chery), который потерял управление и врезался в металлическое ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Комментарий замруководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новгородской области Анастасии Ибрагимовой о массовом ДТП 8 января на трассе М11 "Нева". Видео © Telegram / СУ СКР по Новгородской области
"Предварительно установлено, что автомобиль "Чери" под управлением 70-летнего жителя города Коврова потерял управление и совершил столкновение с металлическим ограждением", — говорится в сообщении ведомства.
Место массового ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области. Видео © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"
Там добавили, что на задней оси "чери" были установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям. В ведомстве уточнили, что автомобилем управлял 70-летний житель Коврова, после ДТП он оказался заблокированным в салоне. Его супруга смогла выбраться из машины, она установила аварийный знак и вызвала помощь.
По информации следователей, через некоторое время ехавшие в попутном направлении автомобили начали сталкиваться с "чери" и между собой. В их числе оказалась "хонда", которая, пытаясь уйти от столкновения, также наехала на ограждение. Водитель и его супруга покинули автомобиль и вышли на проезжую часть, в результате чего пострадали. В машине находились двое детей 2021 и 2023 года рождения. Младший ребёнок погиб на месте, а старший попал в больницу.
Напомним, 8 января на трассе М11 "Нева" в Новгородской области произошло массовое ДТП. В ГИБДД сообщили, что в аварии участвовало 66 автомобилей. Погибло четыре человека, ещё 17 пострадало. Трое, в том числе ребёнок, госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сегодня утром, 9 января, стало известно, что на трассе восстановили движение.