Названа причина смертельного ДТП с 66 машинами в Новгородской области

Массовое ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области, предварительно, произошло по вине водителя иномарки "Чери" (Chery), который потерял управление и врезался в металлическое ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Комментарий замруководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новгородской области Анастасии Ибрагимовой о массовом ДТП 8 января на трассе М11 "Нева". Видео © Telegram / СУ СКР по Новгородской области

"Предварительно установлено, что автомобиль "Чери" под управлением 70-летнего жителя города Коврова потерял управление и совершил столкновение с металлическим ограждением", — говорится в сообщении ведомства.

Место массового ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области. Видео © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"

Там добавили, что на задней оси "чери" были установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям. В ведомстве уточнили, что автомобилем управлял 70-летний житель Коврова, после ДТП он оказался заблокированным в салоне. Его супруга смогла выбраться из машины, она установила аварийный знак и вызвала помощь.