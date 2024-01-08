Минздрав: 10 человек пострадали в массовом ДТП с 50 авто в Новгородской области

В массовой аварии на трассе в Новгородской области пострадало не менее десяти человек. Сейчас решается вопрос об их госпитализации, сообщили в Минздраве.

Обстановка на месте массового ДТП в Новгородской области. Видео © t.me / МЧС России

"Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона десять пострадавших, в том числе двоих детей, после массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородском районе Новгородской области", — говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

По данным МЧС, в настоящее время на месте работают 45 специалистов и 15 единиц техники. Также ожидается прибытие ведомственных вертолётов Центра медицины катастроф и мобильного пункта обогрева.