Минздрав: 10 человек пострадали в массовом ДТП с 50 авто в Новгородской области
В массовой аварии на трассе в Новгородской области пострадало не менее десяти человек. Сейчас решается вопрос об их госпитализации, сообщили в Минздраве.
Обстановка на месте массового ДТП в Новгородской области. Видео © t.me / МЧС России
"Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона десять пострадавших, в том числе двоих детей, после массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородском районе Новгородской области", — говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
По данным МЧС, в настоящее время на месте работают 45 специалистов и 15 единиц техники. Также ожидается прибытие ведомственных вертолётов Центра медицины катастроф и мобильного пункта обогрева.
Напомним, сегодня днём на 526-м километре скоростной автомобильной дороги (СПАД) М11 "Нева" произошла серьёзная массовая авария, в результате которой оказалось повреждено около 50 автомобилей. При этом в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Движение в сторону Москвы из-за ЧП перекрыли, объезд организован на 545-м километре СПАД с выездом на трассу М10.
t.me / МЧС России