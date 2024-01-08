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8 января, 14:08
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Количество попавших в массовое ДТП в Новгородской области авто возросло до 50

Количество автомобилей, попавших в массовое ДТП в Новгородской области, в котором погибло четыре человека, возросло до 50. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Никитин.

Кадры с места массовой аварии в Новгородской области, где погибло четыре человека. Видео © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"

"На М11 "Нева" (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают всё возможное содействие", написал глава области, подчеркнув, что держит ситуацию на личном контроле.

По словам Никитина, экстренные службы развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем и бутербродами.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новгородской области около 30 автомобилей столкнулись на трассе "Нева". В результате погибло четыре человека, в том числе ребёнок.

Обложка ©

VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"

Юрий Лысенко
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