Количество попавших в массовое ДТП в Новгородской области авто возросло до 50

Количество автомобилей, попавших в массовое ДТП в Новгородской области, в котором погибло четыре человека, возросло до 50. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Никитин.

Кадры с места массовой аварии в Новгородской области, где погибло четыре человека. Видео © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"

"На М11 "Нева" (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают всё возможное содействие", — написал глава области, подчеркнув, что держит ситуацию на личном контроле.

По словам Никитина, экстренные службы развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем и бутербродами.