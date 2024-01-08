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8 января, 12:35

Семь человек погибли в ДТП с "газелью" и грузовиком на Ставрополье

ТАСС: На Ставрополье семь человек погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом

В Ставропольском крае семь человек погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"Произошло столкновение пассажирской "газели" и грузового автомобиля КамАЗ. По предварительным данным, семь человек в происшествии погибли", — приводит сообщение ГИБДД ТАСС.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Ранее в Курской области столкнулись автобус и КамАЗ. В результате один человек погиб, трое пострадали. Жертвой аварии стал водитель автобуса.

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Shutterstock

Никита Никонов
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