Семь человек погибли в ДТП с "газелью" и грузовиком на Ставрополье
ТАСС: На Ставрополье семь человек погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом
В Ставропольском крае семь человек погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
"Произошло столкновение пассажирской "газели" и грузового автомобиля КамАЗ. По предварительным данным, семь человек в происшествии погибли", — приводит сообщение ГИБДД ТАСС.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Курской области столкнулись автобус и КамАЗ. В результате один человек погиб, трое пострадали. Жертвой аварии стал водитель автобуса.
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