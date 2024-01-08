Семь человек погибли в ДТП с "газелью" и грузовиком на Ставрополье

В Ставропольском крае семь человек погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"Произошло столкновение пассажирской "газели" и грузового автомобиля КамАЗ. По предварительным данным, семь человек в происшествии погибли", — приводит сообщение ГИБДД ТАСС.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.