Водитель автобуса погиб в ДТП с грузовиком под Курском
В Курской области столкнулись автобус и КамАЗ, один человек погиб, 3 пострадали
КамАЗ, который попал в ДТП в Курской области. Обложка © t.me / "Типичный Курск"
В Курской области столкнулись автобус "Неман" и КамАЗ. В результате аварии погиб один человек, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Автобус, который столкнулся с грузовиком в Курской области. Фото © t.me / "Типичный Курск"
Столкновение произошло утром 3 января в деревне Бавыкино, когда автобус двигался по направлению из Белгорода в Курск. В результате ДТП на месте скончался водитель автобуса, а три пассажирки получили различные травмы и были доставлены в больницу. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
А ранее Лайф писал, что четыре человека погибли в ДТП с участием трёх машин в Новосибирской области. Оказалось, что водитель иномарки вышел на обгон, но не справился с управлением и врезался в едущий навстречу автомобиль.