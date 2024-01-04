Водитель автобуса погиб в ДТП с грузовиком под Курском

В Курской области столкнулись автобус "Неман" и КамАЗ. В результате аварии погиб один человек, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Автобус, который столкнулся с грузовиком в Курской области. Фото © t.me / "Типичный Курск"

Столкновение произошло утром 3 января в деревне Бавыкино, когда автобус двигался по направлению из Белгорода в Курск. В результате ДТП на месте скончался водитель автобуса, а три пассажирки получили различные травмы и были доставлены в больницу. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося.