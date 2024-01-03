Неудачная попытка обгона привела к гибели четырёх человек на трассе под Новосибирском

Четыре человека стали жертвами ДТП, случившегося 3 января в Новосибирской области. О происшествии сообщило региональное ГУ МВД РФ.

В ДТП в Новосибирской области погибли четыре человека. Видео © t.me / mvd_54

По информации ведомства, около 14:50 по местному времени (10:55 по Москве) 44-летний мужчина по автотрассе Р-255 "Сибирь" ехал за рулём Toyota Ractis из Кемерова в Новосибирск и, согласно предварительной версии, вышел на обгон, но не справился с управлением и врезался в идущий навстречу Hyundai Tucson, которым управлял мужчина 1969 года рождения. После этого Toyota была отброшена под колёса попутного грузовика Volvo под управлением мужчины 1980 года рождения.

"В результате происшествия погибли водитель и две женщины – пассажирки Toyota, которым на вид 40 и 25 лет (возраст и личности устанавливаются). Водитель автомобиля Hyundai скончался в районной больнице, не приходя в сознание", — уточнил представитель МВД.

Правоохранители устанавливают детали трагедии. ГИБДД Новосибирской области призвало водителей в сложных погодных условиях соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и быть максимально бдительными при обгоне.