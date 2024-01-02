Пьяный петербуржец устроил ДТП, убежал босиком в лес и умер
78.ru: В Санкт-Петербурге мужчина выбежал в лес без обуви и погиб от обморожения
Петербуржец умер от обморожения после того, как убежал в лес после совершённого им ДТП. Детали истории сообщает 78.ru.
По данным издания, мужчина под воздействием алкоголя учинил ДТП: он сбил несколько ограждений, а потом испугался и вылетел из машины прямиком в лес, забыв обуться. В результате он смог скрыться от правоохранителей, однако спустя некоторое время его тело нашли в лесу.
По предварительным данным, петербуржец скончался от обморожения. В лесу он пробыл несколько часов.
Ранее в Екатеринбурге мать с сыном чуть не замёрзли до смерти, оказавшись в лютый мороз на улице. Их обнаружил у многоэтажки местный житель и пустил в подъезд. На обоих не было верхней одежды и обуви, а женщина от холода и бессилия уже передвигалась на коленях.
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