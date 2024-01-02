Пьяный петербуржец устроил ДТП, убежал босиком в лес и умер

Петербуржец умер от обморожения после того, как убежал в лес после совершённого им ДТП. Детали истории сообщает 78.ru.

По данным издания, мужчина под воздействием алкоголя учинил ДТП: он сбил несколько ограждений, а потом испугался и вылетел из машины прямиком в лес, забыв обуться. В результате он смог скрыться от правоохранителей, однако спустя некоторое время его тело нашли в лесу.

По предварительным данным, петербуржец скончался от обморожения. В лесу он пробыл несколько часов.