Регион

Уведомления отключены

2 января, 04:24

Пьяный петербуржец устроил ДТП, убежал босиком в лес и умер

78.ru: В Санкт-Петербурге мужчина выбежал в лес без обуви и погиб от обморожения

Петербуржец умер от обморожения после того, как убежал в лес после совершённого им ДТП. Детали истории сообщает 78.ru.

По данным издания, мужчина под воздействием алкоголя учинил ДТП: он сбил несколько ограждений, а потом испугался и вылетел из машины прямиком в лес, забыв обуться. В результате он смог скрыться от правоохранителей, однако спустя некоторое время его тело нашли в лесу.

По предварительным данным, петербуржец скончался от обморожения. В лесу он пробыл несколько часов.

На Урале мальчик застрял в сенях и замёрз насмерть, пока его родители спали в тёплой кровати
На Урале мальчик застрял в сенях и замёрз насмерть, пока его родители спали в тёплой кровати

Ранее в Екатеринбурге мать с сыном чуть не замёрзли до смерти, оказавшись в лютый мороз на улице. Их обнаружил у многоэтажки местный житель и пустил в подъезд. На обоих не было верхней одежды и обуви, а женщина от холода и бессилия уже передвигалась на коленях.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров