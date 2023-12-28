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27 декабря, 22:10

Были раздеты: На Урале мать с сыном чуть не замерзли до смерти, оказавшись в лютый мороз на улице

В Екатеринбурге местные жители спасли женщину с обморожением и её ребёнка

Врачи и сотрудники полиции сопровождают пострадавших женщину и ребёнка до машины скорой помощи. Обложка © t.me / E1.ru

Врачи и сотрудники полиции сопровождают пострадавших женщину и ребёнка до машины скорой помощи. Обложка © t.me / E1.ru

В Екатеринбурге житель дома на Опалихинской, выходя на работу, обнаружил у подъезда замерзающую мать с ребёнком. На обоих не было верхней одежды и обуви, а женщина от холода и бессилия уже передвигалась на коленях, передаёт портал E1.ru.

Местные жители помогли обмороженной женщине и ребёнку в Екатеринбурге. Видео © t.me / E1.ru

По данным портала, всё произошло рано утром 27 декабря. Ошарашенный мужчина тут же пустил мать с сыном в тёплый подъезд и вызвал скорую. Ребёнка увезли в детскую больницу № 9, женщину на носилках донесли до машины скорой помощи и тоже госпитализировали.

"Очень повезло, что утром рано вышел сосед. Это было в 5 часов утра. Мужчина из подъезда пошёл на работу и увидел под крыльцом женщину с ребёнком. Он запустил их в подъезд, вызвал скорую и полицию", — рассказал очевидец.

Издание также обратилось к правоохранителям. Те заявили, что в отношении женщины и ребёнка не было совершено противоправных действий. Как они оказались в такой ситуации, не уточняется.

Десять собак и кошек неделю сидели у замёрзшего тела мёртвой хозяйки на Урале
Десять собак и кошек неделю сидели у замёрзшего тела мёртвой хозяйки на Урале

Ранее полуторагодовалый ребёнок умер от переохлаждения в Свердловской области. Он вышел из дома, однако обратно вернуться уже не смог.

Анатолий Симоненко
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