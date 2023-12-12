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Десять собак и кошек неделю сидели у замёрзшего тела мёртвой хозяйки на Урале

На Урале тело пенсионерки нашли в доме без отопления с голодными кошками и псами

12 декабря, 14:22
<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/daridobrosl?w=wall-215963591_10265" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Дари добро Сухой Лог"</a></p>

Обложка © VK / "Дари добро Сухой Лог"

В городе Сухой Лог Свердловской области 60-летняя женщина умерла в собственном доме, в котором было отключено отопление, её тело нашли спустя неделю в окружении оголодавших кошек и собак. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

Марина Ларионова имела инвалидность и проживала одна в частном деревянном доме, где не было газа, воды и отопления. По мнению правоохранителей, смерть пенсионерки не имеет следов криминального характера и могла наступить по причине длительной болезни.

На Урале в доме умершей пенсионерки нашли 10 кошек и собак. Видео © VK / "Дари добро Сухой Лог"

"Участковый уполномоченный, выезжавший на место происшествия, установил, что соседи неоднократно пытались ей оказывать помощь. Сейчас устанавливается, есть ли у неё родственники, чтобы проинформировать о случившемся", — уточнил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также в доме жили 10 кошек и собак, все они находятся в истощённом состоянии. Животные не подпускали волонтёров и отказывались покидать дом. Как полагают общественники, питомцы просто защищают свою территорию и умершую хозяйку. В самом доме жуткий бардак, повсюду фекалии. Сейчас зоозащитники приносят горячую еду животным и пытаются найти им новых владельцев.

В Екатеринбурге собаки и кошки заживо сгорели в приюте для бездомных животных

В Екатеринбурге собаки и кошки заживо сгорели в приюте для бездомных животных

Ранее сообщалось, что полуторагодовалый ребёнок умер от переохлаждения в Свердловской области. Он вышел из дома, однако обратно вернуться уже не смог, так как двери в сенях захлопнулись. Родители в это время спали и не сразу заметили отсутствие малыша.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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