"Сломал пару рёбер": Шахматист Карякин едва не погиб в зоне СВО в Херсонской области Шахматист Карякин заявил, что попал в ДТП в ходе поездки в зону СВО 2 января, 08:57 Сергей Карякин. Обложка © ТАСС / Сергей Петров

Шахматист Сергей Карякин за рулём внедорожника попал в страшное ДТП в Херсонской области, когда развозил гуманитарную помощь военнослужащим в зоне спецоперации. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

"В ноябре везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в очень сильное ДТП. Я был со своими друзьями, машина несколько раз перевернулась, но, слава богу, все остались живы. Я, правда, сломал пару рёбер, они до сих пор немного побаливают, но в целом ничего страшного", — поделился Карякин.

Он добавил, что ему пришлось уходить от лобового столкновения, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Шахматист признался, что, возможно, ему нужно было быть осторожнее, в аварии он никого не винит. Внедорожник теперь не подлежит восстановлению, однако препятствием для поездок в зону СВО это не станет, заверил Карякин. Гуманитарную помощь он продолжает развозить приблизительно раз в месяц.

Напомним, шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин открыто поддержал спецоперацию в феврале 2022 года. За это Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала его. Карякин постоянно участвует в гуманитарных миссиях в зоне СВО. Так, осенью он помог передать российским солдатам шесть восстановленных машин "Урал". Шахматист также поддержал решение президента РФ Владимира Путина баллотироваться на новый срок в 2024 году, подчеркнув, что это лидер, способный сплотить общество.

Авторы Татьяна Миссуми