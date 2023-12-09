Гроссмейстер Карякин: Путин — тот лидер, который способен сплотить наше общество

В субботу, 9 декабря, в московском штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) прошло заседание инициативной группы по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на предстоящих выборах. В нём, в частности, участвовали председатель "Сириуса" Елена Шмелёва, президент РСПП Александр Шохин, гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный, гроссмейстер Сергей Карякин, семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина, певица Полина Гагарина, актёр и режиссёр, худрук "Табакерки" Владимир Машков, первый зампред Совфеда Андрей Турчак, председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Карякин и Ромашина — о выдвижении Путина на выборы президента РФ. Видео © LIFE

Сергей Карякин в беседе с Лайфом подчеркнул, что рад выдвижению Путина. По мнению шахматиста, лидер РФ лучше всех способен справиться с вызовами.

"Мне приятно, что Владимир Владимирович вновь избирается, и я верю, что он лучше всех способен справиться с вызовами. В первую очередь я говорю про СВО (специальную военную операцию. — Прим. Лайфа). С одной стороны, ситуация непростая, с другой, мы должны объединиться, делать общее дело. Владимир Владимирович — это тот лидер, который способен сплотить наше общество", — отметил Карякин.

Синхронистка, олимпийская чемпионка Светлана Ромашина добавила, что Путин — один из самых уважаемых людей в мире. Она подчеркнула, что российский народ будет идти за своим президентом.

"Пока Владимир Владимирович у власти, человек, который безумно любит спорт, занимается спортом. Он понимает, насколько это важно, ценно, трудно. Поэтому он поддерживает спортсменов. Он уважает спортсменов. В стране очень много делается для развития спорта — как профессионального, так и массового", — сказала Ромашина.

А руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва обратила внимание на то, что ни один президент, кроме Путина, не создал ничего похожего на образовательный центр "Сириус".