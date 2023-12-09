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9 декабря, 11:03

Гроссмейстер Карякин: Путин — тот лидер, который способен сплотить наше общество

В субботу, 9 декабря, в московском штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) прошло заседание инициативной группы по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на предстоящих выборах. В нём, в частности, участвовали председатель "Сириуса" Елена Шмелёва, президент РСПП Александр Шохин, гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный, гроссмейстер Сергей Карякин, семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина, певица Полина Гагарина, актёр и режиссёр, худрук "Табакерки" Владимир Машков, первый зампред Совфеда Андрей Турчак, председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Карякин и Ромашина — о выдвижении Путина на выборы президента РФ. Видео © LIFE

Сергей Карякин в беседе с Лайфом подчеркнул, что рад выдвижению Путина. По мнению шахматиста, лидер РФ лучше всех способен справиться с вызовами.

"Мне приятно, что Владимир Владимирович вновь избирается, и я верю, что он лучше всех способен справиться с вызовами. В первую очередь я говорю про СВО (специальную военную операцию. — Прим. Лайфа). С одной стороны, ситуация непростая, с другой, мы должны объединиться, делать общее дело. Владимир Владимирович — это тот лидер, который способен сплотить наше общество", — отметил Карякин.

Синхронистка, олимпийская чемпионка Светлана Ромашина добавила, что Путин — один из самых уважаемых людей в мире. Она подчеркнула, что российский народ будет идти за своим президентом.

Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдёт 16 декабря в зале "Зарядье"

Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдёт 16 декабря в зале "Зарядье"

"Пока Владимир Владимирович у власти, человек, который безумно любит спорт, занимается спортом. Он понимает, насколько это важно, ценно, трудно. Поэтому он поддерживает спортсменов. Он уважает спортсменов. В стране очень много делается для развития спорта — как профессионального, так и массового", — сказала Ромашина.

А руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва обратила внимание на то, что ни один президент, кроме Путина, не создал ничего похожего на образовательный центр "Сириус".

"Каждый, кто соприкоснулся [с этим проектом], а это десятки миллионов школьников, они понимают и благодарны за это президенту. Поддерживая и развивая те программы, которые Владимир Владимирович нам поручает, мы продолжаем эту задачу. И эта задача означает победу Владимира Владимировича на выборах и победу России", — подчеркнула она.

Комбат "Спарты" Жога заявил, что выдвижение Путина поднимет боевой дух на фронте

Комбат "Спарты" Жога заявил, что выдвижение Путина поднимет боевой дух на фронте

Напомним, накануне лидер России Владимир Путин объявил о своём участии в предстоящих в следующем году президентских выборах. Глава государства сделал это в разговоре со спикером парламента ДНР, комбатом "Спарты" Артёмом Жогой. Военный обратился к Путину от лица жителей воссоединённых территорий, которые попросили президента принять участие в выборах. Также главу государства поддержали многие общественные деятели и политики, в том числе главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и другие. А сегодня в московском штабе Общероссийского народного фронта прошло заседание инициативной группы по выдвижению Путина.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Осипов
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