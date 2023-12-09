Комбат "Спарты" Жога заявил, что выдвижение Путина поднимет боевой дух на фронте

Решение главы государства Владимира Путина баллотироваться на новый срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции на Украине. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель Народного совета ДНР и командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога.

"Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш Верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все боевые задачи, которые он нам поставит", — пояснил Жога.



