Комбат "Спарты" Жога заявил, что выдвижение Путина поднимет боевой дух на фронте
Командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Решение главы государства Владимира Путина баллотироваться на новый срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции на Украине. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель Народного совета ДНР и командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога.
"Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш Верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все боевые задачи, которые он нам поставит", — пояснил Жога.
Как уже писал Лайф, Путин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда". Решение главы государства поддержали многие чиновники, политики и общественники, в числе которых председатель Совфеда Валентина Матвиенко, главный врач Московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Напомним, что голосование на выборах впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года.