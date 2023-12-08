Политолог увидел символизм в заявлении Путина об участии в выборах президента

Президент России Владимир Путин сегодня в беседе со спикером парламента ДНР, комбатом "Спарты" Артёмом Жогой (отец Героя России Владимира Жоги) заявил, что принял решение баллотироваться на выборы в 2024 году, так как понимает, что не может бросить страну во время проведения спецоперации на Украине. Директор Центра политического анализа и член Общественной палаты Москвы Павел Данилин заявил, что в этом решении присутствует большой символизм.

"О решении было заявлено, когда к Владимиру Путину обратился Герой России. Президент показывает огромное уважение к героям СВО. Заявление о готовности выдвигаться — это поступок, который говорит о том, что Владимир Путин понимает, что несёт огромную ответственность. Когда люди совершают подвиги на полях сражений, в тылу, необходимо продолжать последовательно добиваться целей, которые поставлены перед нашей страной", — подчеркнул Данилин в беседе с Ura.ru.